الاستخبارات التركية تعلن جلب قيادي عمالي من السليمانية

شفق نيوز/ أعلن جهاز الاستخبارات التركية تمكنه من جلب رمضان غونيش، عضو تنظيم حزب العمال الكوردستاني من مدينة السليمانية في اقليم كوردستان العراق.

وبحسب وكالة الأناضول الرسمية التركية، نقلاً عن مصادر أمنية، فإن غونيش الملقب بـ"سوريش"، تم احضاره إلى تركيا عبر عملية نفذها جهاز الاستخبارات التركي.

وأضافت المصادر أن "سوريش" مسؤول عن تنفيذ 12 هجوماً أسفرت عن مقتل 60 عنصرا أمنياً، وكان انضم للعماليين عام 2008، وعمل لسنوات عديدة في ولاية هكاري التركية والعراق وسوريا، بحسب الأناضول.