الاستخبارات التركية تعلن تصفية "بكر كينا" في السليمانية

شفق نيوز / أعلنت الاستخبارات التركية، يوم الأربعاء، قتل "بكر كينا" أحد عناصر حزب العمال الكوردستاني، الذي خضع لتدريبات على اغتيال القوات التركية، في محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن مصادر أمنية مطلعة، قولها إن "كينا انضم إلى صفوف حزب العمال، بعد ذهابه إلى العراق عام 2019، وكان ينشط حتى اليوم داخل الأراضي الإيرانية والعراقية.

وأضافت المصادر، أن "التحريات أظهرت خضوع كينا لتدريبات في السليمانية التي تبعد نحو 150 كيلومترًا عن حدود تركيا، لاغتيال العناصر التركية من الجيش والأمن والاستخبارات".

وبحسب الوكالة التركية، أظهرت التحريات أن حزب العمال، درّب كينا بشكل مكثف على استخدام أسلحة متنوعة، وكان يخطط لإرساله إلى تركيا بطرق غير قانونية.

وعلى إثر ذلك، أطلقت الاستخبارات التركية عملية أسفرت عن قتل كينا، أثناء خضوعه لتدريبات الاغتيال في السليمانية.