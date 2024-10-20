الاستخبارات التركية تعلن تصفية اثنين من كبار "العُماليين" في السليمانية
شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات التركية، يوم الأحد، تصفية شخصيتين بارزتين في حزب العمال الكوردستاني في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان العراق.
وبحسب الاستخبارات التركية، استهدفت العملية، التي نفذت في السليمانية، كايز سيلبر وإمين أولاس، وكلاهما مسؤول عن ابتزاز السكان المحليين دعما لأنشطة حزب العمال الكوردستاني.
وأوضحت أن كايز سيلبر وإمين أولاس عضوين رفيعي المستوى في حزب العمال الكوردستاني، ولعبتا أدوارا رئيسية في جمع الجباية "غير القانونية" من المدنيين في المنطقة.
وتقول الاستخبارات التركية، إن ممارسات الابتزاز هذه تستخدم منذ فترة طويلة من قبل حزب العمال الكوردستاني لتمويل عملياتهم، لا سيما في المناطق الريفية حيث تحتفظ المجموعة بنفوذها.