الاستخبارات التركية تعلن تصفية اثنين من كبار "العُماليين" في السليمانية

‎شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات التركية، يوم الأحد، تصفية شخصيتين بارزتين في حزب العمال الكوردستاني في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان العراق.

‎وبحسب الاستخبارات التركية، استهدفت العملية، التي نفذت في السليمانية، كايز سيلبر وإمين أولاس، وكلاهما مسؤول عن ابتزاز السكان المحليين دعما لأنشطة حزب العمال الكوردستاني.

‎وأوضحت أن كايز سيلبر وإمين أولاس عضوين رفيعي المستوى في حزب العمال الكوردستاني، ولعبتا أدوارا رئيسية في جمع الجباية "غير القانونية" من المدنيين في المنطقة.

‎وتقول الاستخبارات التركية، إن ممارسات الابتزاز هذه تستخدم منذ فترة طويلة من قبل حزب العمال الكوردستاني لتمويل عملياتهم، لا سيما في المناطق الريفية حيث تحتفظ المجموعة بنفوذها.