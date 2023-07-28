الاستخبارات التركية تعلن تحييد قيادي بارز في حزب العمال الكوردستاني بسنجار

شفق نيوز/ حيد جهاز الاستخبارات التركي، مسعود جلال عثمان، القيادي في حزب العمال الكوردستاني بقضاء سنجار، شمالي العراق، وفقا لما أفادته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية اليوم الجمعة.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها، إن الاستخبارات التركية حيدت عثمان، أحد ما يسمى مسؤولي منطقة سنجار في الحزب، عبر عملية في سنجار.

وأضافت المصادر أن عثمان الملقب "زاغروس جيكدار" ضالع في ممارسات التجنيد القسري لشبان في سوريا، كما انه قام بإعطاء تعليمات هجمات عديدة استهدفت القوات التركية.

وأشارت إلى أن عثمان انتقل من سوريا إلى العراق عام 2018، وبات أحد ما يسمى مسؤولي منطقة سنجار في ( PKK/KCK-YBŞ)، وعمل على اخضاع السكان المحليين باستخدام القوة.

وتم تحييد عثمان عبر عملية للاستخبارات التركية، أثناء توجهه للمشاركة في اجتماع لحزب العمال في سنجار، بحسب الوكالة.