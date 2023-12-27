قصف جوي يستهدف منطقة بالسليمانية وتركيا تعلن تصفية قيادية عمّالية في المحافظة

شفق نيوز/ افاد شهود عيان، اليوم الأربعاء، بقيام طائرة مسيرة بدون طيار بقصف الحدود بين كركوك وكوية بالقرب من "تل خلخلان" التابعة لقضاء جمجمال بمحافظة السليمانية .

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز أن طائرة مسيرة يتوقع انها تابعة لقوات الجيش التركي استهدفت مقراً لحزب العمال الكوردستاني قرب قرية "توتاكالا" في ناحية "آغجلر" التابعة لقضاء جمجمال.

بدوره أكد قائممقام قضاء جمجمال رمك رمضان لمراسل وكالة شفق نيوز أن الحادث وقع بين ساعتي السادسة صباحا والسابعة صباحا، و لا نعرف عائدية تلك الطائر المسيرة.

وأضاف أن طائرة مسيرة تحوم في سماء ناحية "آغجلر" حتى وقت إعداد هذا الخبر.

وأكد رمضان أن ادارة الناحية لم تطلب اي مساعدات لغاية الآن والمكان الذي تم استهدافه لم يكن مكانا مأهولا بالسكان.

هذا وأوضح شهود العيان، أنه لا تزال الأضرار الناجمة عن القصف مجهولة، ولم تصدر الأجهزة الأمنية أي توضيحات عن القصف، لكن المعلومات تشير إلى وقوع ضحايا.

وبين أحد الشهود أن العام الماضي شهدت هذه القرية قصفا جويا بطائرة مسيرة تابعة للقوات التركية.

في غضون ذلك ذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، يوم الأربعاء، أن استخبارات بلادها قامت بتحييد "زينب أيفر" القيادية في حزب العمال الكوردستاني، وذلك في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان العراق.

وزعمت الوكالة أن أيفر "كانت تستعد لشن هجوم على قواعد عسكرية (تركية)".