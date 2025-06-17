الاستثمار بكوردستان والعراق على طاولة لقاء نيجيرفان بارزاني ودبلوماسية إماراتية

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، مع القائمة بأعمال القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كوردستان شيخة بشير فرحان، فرص الاستثمار في الاقليم والعراق.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في يوم الثلاثاء الموافق 17 حزيران 2025، استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، شيخة بشير فرحان، القائمة بأعمال القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كوردستان، وبحث معها العلاقات بين كوردستان والإمارات".

واضاف البيان، انه "خلال اللقاء، هنأ بارزاني، شيخة بمناسبة تسلمها مهام منصبها"، معرباً عن "أمله في نجاحها، ومؤكداً دعم ومساندة الجهات المعنية في إقليم كوردستان لتأدية مهامها على أكمل وجه".

من جانبها، نقلت المسؤولة الاماراتية، تحيات وتقدير رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، وقيادة بلادها إلى بارزاني"، مشددة على "رغبة الإمارات في تطوير وتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان"، وفقا للبيان.

واشار الى ان "اللقاء تناول فرص العمل والاستثمار الإماراتي في العراق وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى آخر المستجدات والتطورات في المنطقة".