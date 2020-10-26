الاسايش يعلن إحباط عدة هجمات ارهابية داخل كوردستان بينها لحزب العمال

شفق نيوز/ اعلن مجلس الأمن- الأسايش- في اقليم كوردستان، الاثنين، عن إحباط عدة هجمات بينها خطط لتنفيذها حزب العمال الكوردستاني داخل الاقليم.

وذكر بيان للمجلس، "في عملية خاصة، تم إحباط هجومين تم التخطيط لها من قبل حزب العمال الكوردستاني، بالتحديد من قبل أشخاص لهم علاقة بآخرين خارج العراق ويقيمون في أوروبا، وكان مقررا استهداف شخصيات دبلوماسية أجنبية تعمل في الإقليم".

واضاف "بعد التحقيق ومتابعة مكثفة تم اعتقال مجموعة اشخاص لهم علاقة بالموضوع ونطالب من خلال الانتربول في التعاون معنا لاعتقال الآخرين المتورطين في القضية".

وسرد البيان تفاصيل العملية، "كان هناك 12 شخصاً لهم علاقة بحزب العمال، واشخاص أخرين يقيمون في اوروبا وخططوا لشن هجمات على القنصليات في اربيل اغتيال الدبلوماسيين والاعتداء على الشركات الخاصة، بعد متابعة هذه الجماعات لمدة اكثر من اشهر تمكنا من إنقاذ حياة العديد واعتقال عدد من المتهمين بينهم سوريان وتم التحفظ على المشتبهين وعرضهم على القضاء.

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