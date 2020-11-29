الاسايش توقف عشرات الأشخاص المخالفين لحظر تجوال القامشلي

شفق نيوز/ أوقفت قوات الأمن الداخلي (الاسايش) التابعة للإدارة الذاتية الكوردية عشرات الأشخاص يوم الأحد لمخالفتهم قرار حظر التجوال الكلي المفروض على مدينة القامشلي وثلاث مدن أخرى.

وفرضت الإدارة الذاتية حظر تجوال كلي في مدن القامشلي والرقة والطبقة والحسكة، بدءاً من يوم الخميس الفائت ولغاية 5 كانون الأول/ديسمبر القادم، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وكثفت قوات الأمن الداخلي (الاسايش) تسيير دورياتها داخل أحياء المدينة وفي شوارعها الرئيسية وزادت عدد حواجزها الأمنية.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "إجراءات الاسايش جاءت بهدف الحد من حركة الأهالي والتجمعات في الأحياء في ظل فرض حظر يهدف مكافحة انتشار كورونا في المدينة".

ونوه المصدر إلى "توقيف أكثر من 120 شخصا بمدينة القامشلي اليوم ممن لم يلتزموا بقرار الحظر حيث أوقفتهم دوريات الاسايش في احياء المدينة وشوارعها".

وغالبا ما يضطر بعض الأهالي للخروج والتحرك داخل المدينة بقصد توفير الخبز من الأفران أو لقصد الصيدليات والمشافي.

وأوضح مواطن من المدينة لوكالة شفق نيوز أن "دورية للاسايش أوقفتني في شارع الحسكة بالمدينة وتم وضعي في سيارة برفقة قرابة 6 شباب فيما كانت السيارة الثانية تقل قرابة 8 اشخاص تم توقيفهم أيضا بسبب تواجدهم خارج المنزل".

وأضاف "لم يسمح لنا الحديث وتبرير سبب تواجدنا خارج المنزل فهناك من كان يبحث عن الخبز أو مادة مازوت التدفئة ولا اخفي انه هناك اشخاص كانوا يقصدون زيارة صديق او قريب أيضا".

وأعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية الكوردية يوم أمس السبت، عن تسجيل حالتي وفاة و 120 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة شفاء في مناطقها بشمال وشرق سوريا.