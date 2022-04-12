الاسايش تلقي القبض على 5 متهمين قتلوا شخصاً في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية اسايش السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على خمسة متهمين قاموا بقتل شخص الشهر الماضي.

وجاء في بيان لمديرية اسايش غرب السليمانية ورد لوكالة شفق نيوز، إن خمسة اشخاص هم كل من (م ، ب ، م ) (ب ، ب ، ع) (ھ ، ڕ ، ع ) (ھ ، ع ، م ) (ک ، م ، م ) من سكنة قضاء جمحمال قاموا ليلة 15 اذار الماضي، باطلاق النار على سيارة حمل قرب معارض السيارات على طريق ناوشوان.

وأضاف البيان، أن سائق سيارة الحمل ويدعى صباح حسن خلف (وهو من القومية العربية) لفظ انفاسه الاخيرة بعد نقله الى المستشفى، مبيناً أن قوات مديرية اسايش غرب السليمانية قامت فوراً بجمع المعلومات بشأن الحادثة.

وتابع البيان أن القوات توصلت الى المتهمين الخمسة وتم القاء القبض عليهم بقرار من القاضي في 7 من نيسان الجاري وتم ضبط سياراتهم وادواتهم.

وأشار البيان إلى أن المتهمين الخمسة محتجزون حالياً بقرار من قاضي التحقيق، مؤكداً تم فتح ملف بالتحقيق معهم وفقا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي.