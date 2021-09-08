الاسايش تقبض على قاتل شخص بصري في السليمانية –فيديو

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الاسايش (الأمن) في السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن القبض على شخص قام بمساعدة اثنين آخرين بقتل مواطن في محافظة البصرة اقصى جنوب البلاد ومن ثم هرب الى مدينة السليمانية.

ونشرت المديرية مقطعا مصورا واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، قالت فيه ان قوات مديرية اسايش محافظة السليمانية وباشراف وتعليمات من آسايش اقليم كوردستان، وفي اطار حماية ارواح واموال المواطنين واعتقال المتهمين وتسليمهم للقانون، استطاعت القبض على متهم قام بمساعدة متهمين آخرين بقتل شخص في محافظة البصرة وهرب الى مدينة السليمانية.

وتضمن المقطع نص اعترافات المتهم المعتقل.