الاسايش تفكك لغماً في ريف دير الزور

شفق نيوز/ أعلنت قوى الأمن الداخلي "الأسايش" يوم الأحد، عن تفكيك لغم في بلدة بريف دير الزور.

وقالت الأسايش في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرق هندسة الألغام التابعة لقوات الأسايش فككت لغماً بعد ورود بلاغ من أحد الأهالي بوجود جسم مشبوه في بلدة الصبحة بريف ديرالزور.

وأضافت البيان أن القوى الأمنية فرضت طوقاً في المنطقة لاستكشاف اللغم، مبينة أنه لغم اسطواني الشكل يحوي 25 كغ من مادة (TNT).

وأشار البيان إلى قيام القوى الأمنية بتفكك اللغم، داعية في الوقت ذاته لأهالي إلى الابلاغ عن أي جسم مشبوه لأقرب مركز للأسايش.