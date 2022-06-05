الاسايش تعلن ملابسات اعتقال تاجر مخدرات وانتحاره في سجن في اربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش (امن) اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن ملابسات اعتقال احد المتاجرين بالمواد المخدرة وكيفية قيامه بالانتحار شنقا في سجنه.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه في ليلة ٢ / ٣ من شهر حزيران الجاري تمكنت مفارز المديرية وبأمر من قاضي التحقيق، ووفقا للمادة ٢٥ من قانون مكافحة المواد المخدرة من اعتقال متهم يدعى (م ك ح) في مدينة اربيل، بتهمة الاتجار وتوزيع المواد المخدرة، مبينا انه نتيجة لتفتيش منزل المتهم المذكور تم العثور على سلاح مسدس وكمية كبيرة جدا من المواد المخدرة من انواع الهيرويين والكريستال معدة للبيع مع العديد من المعدات الخاصة بالاتجار ووزن المواد المخدرة.

واضاف البيان انه في ليلة ٤ / ٥ من شهر حزيران الجاري قام المتهم المذكور بالانتحار بشنق نفسه داخل السجن ولقي على أثرها مصرعه، مبينا انه بعد ذلك وبامر من قاضي التحقيق تم إرسال جثته الى الطب العدلي.

وأضاف انه كما هو واضح لدى الجميع ان المواد المخدرة انتشرت وان تعاطيها من قبل اي فرد في المجتمع يعد واحدة من الآفات المعاصرة الكبيرة وبسببها يتم تدمير حياة الالاف سنويا ويتعرضون الى مختلف انواع المشاكل النفسية والأسرية والاقتصادية والاجتماعية، مطالبا المواطنين ان يراقبوا ذويهم ويقدموا لهم النصح بالابتعاد عن المواد المخدرة وفي حال الحصول على اية معلومات ابلاغ الجهات الامنية ويتعاونوا معها.