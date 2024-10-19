الاسايش تعلن مقتل احد منتسبيها في مواجهات مع داعش في ناحية شوان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية آسايش إقليم كوردستان، اليوم السبت، مقتل احد منتسبيها في عملية ضد مسلحي تنظيم داعش الارهابي في ناحية شوان بمحافظة كركوك.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان المديرية العامة للاسايش وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة الارهاب وقوات كوماندوز كوردستان ووزارة الداخلية في الحكومة الاتحادية شنت عملية تطهير برية وجوية في حدود قرى ناحية شوان.

ولفت البيان الى انه حصلت مواجهات مع الارهابيين ونتيجة لذلك قتل منتسب في المديرية العامة لعمليات الاسايش باسم (محمد رشيد قادر)، مضيفا ان العملية اسفرت ايضا عن قتل عدد من مسلحي داعش في أعقاب عمليات القصف والمواجهات، من دون تحديد عددهم أو هوياتهم.