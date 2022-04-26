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الاسايش تعلن افشال "مخطط خطير" للعمال الكوردستاني وتضبط كميات من المتفجرات والذخائر الحربية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-26T16:47:40+0000
الاسايش تعلن افشال "مخطط خطير" للعمال الكوردستاني وتضبط كميات من المتفجرات والذخائر الحربية

شفق نيوز/ اعلنت قوات اسايش (امن) إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن إفشال مخطط وصفته بالخطير لحزب العمال الكوردستاني (PKK) ضد الإقليم، مؤكدة ضبط على كميات كبيرة من المتفجرات والذخائر العسكرية.

وجاء في بيان للاسايش ورد لوكالة شفق نيوز، انه استمرارا للمساعي التي يبذلها مجلس امن اقليم كوردستان من اجل امن واستقرار المواطنين وإقليم كوردستان فان قواته تمكنت بتاريخ ١٧ نيسان الجاري في حدود محافظة دهوك بضبط طن من المواد المتفجرة من نوع PETN و١٠ صواريخ كونكورس المضادة للدبابات و٢٣ محركا للطائرات المسيرة الهجومية و١٢٠٠ قناعا مضادا للغازات و٣٧٥ مخازن اطلاقات لسلاح الكلاشنكوف. 

واشار الى ان نتائج التحقيقات مع المتهم يونس احمد قاسم سليمان اظهرت ان هذا الشخص وصلت إليه هذه المتفجرات والاسلحة عن طريق مسؤول عسكري تابع لحزب العمال الكوردستاني يدعى رودي حسين بهدف ايصالها لمسلحي حزب العمال الكوردستاني لاستعمالها داخل اقليم كوردستان.

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