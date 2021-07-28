الاسايش تعلن اعتقال قياديين في تنظيم داعش وعصابة إرهابية في السليمانية وحلبجة

شفق نيوز/ اعلن جهاز آسايش- أمن- إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن اعتقال قياديين في تنظيم داعش وعصابة إرهابية في محافظتى السليمانية وحلبجة، عبر أمن السليمانية بالتعاون مع مديرية اسايش شهرزور.

وجاء في بيان لجهاز الاسايش ورد لوكالة شفق نيوز، أن المعتقلين كانوا خلايا نشطة وتسعى لتنظيم نفسها للقيام بتخريب الوضع الآمن في الإقليم وحياة الناس وتنفيذ أهداف وخطط داعش، مبينا أن عملية الاعتقال تمت عبر معلومات استخبارية.

وفي تفاصيل العملية، اوضح انه بقرار واشراف مباشر من رئيس جهاز اسايش الاقليم، قامت اسايش السليمانية بالبدء بالتحقيقات وبعد شهر واحد من المتابعة الدقيقة والتحصل على المعلومات والدلائل وتحديد اماكن واقامة الارهابيين ومراقبتهم، بعد موافقة قاضي التحقيق بقرار من رئيس الجهاز قامت الاسايش ليلة 27/28 من شهر تموز الجاري بتحريك بقوات عمليات اسايش السليمانية واسايش شهرزور وفي محافظة حلبجة وفي اربع عمليات كبيرة وحملة متزامنة تم القاء القبض على الارهابيين الاربعة وهم كل من ( ع ، ح ) و ( ل ، ج ) و ( ز ، ح ) و ( ع ، ح ، ع ) من بينهم قائدان في داعش مشاركين ومشرفين على العديد من الجرائم الارهابية.

وافاد البيان بان تحقيقات دقيقة بدأت بشأن هذه القضية الامنية تبين ان الارهابيين المعتقلين مطلوبون وفقا للمادة الرابعة ارهاب وكانوا من مسلحي داعش في ولاية الجنوب واشتركوا في العديد من الجرائم ضد الانسانية وفي عدد من المدن العراقية ونظموا انفسهم في اقليم كوردستان وخططوا لتنفيذ عدد من الاعمال الارهابية ومن اجل سلامة سير التحقيقات لن تكشف المعلومات وسيقوم الجهاز بنشر المعلومات الدقيقة للرأي العام مستقبلا.