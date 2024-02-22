الاسايش تعتقل 30 متهماً بالترويج لداعش في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن جهاز اسايش (أمن) إقليم كوردستان، مساء اليوم الخميس، عن الإطاحة بثلاثين إرهابيا كانوا يروجون لأفكار تنظيم داعش المتطرفة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان للاسايش ورد لوكالة شفق نيوز، أن مديرية العمليات في الاسايش تحصلت يوم 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على معلومات عن وجود جماعتين في منطقتي (بشدر وبتوين) تقومان عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لأفكار متطرفة وخططتا للانضمام لصفوف تنظيم داعش الإرهابي ليكونوا من ضمن مسلحي هذا التظيم.

وأضاف البيان أن الاسايش أخضعت هاتين المجموعتين للمراقبة المستمرة لمدة 20 يوماً ثم تم التحصل على أمر من القاضي للقيام بعملية في 15 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي واعتقال 10 إرهابيين في قلعة دزه من بينهم امرأتان.

ووفقاً للبيان فأنه وبعد إجراء التحقيقات المكثفة وفي حملة واسعة وعدد من العمليات المختلفة التي قامت بها قوات العمليات في 17 كانون الأول/ ديسمبر الماضي في مدن رانية وقلعة دزه وزاراوه وحاجي اوا وشكارته تم إلقاء القبض على 20 إرهابيا آخرين وتم تقديمهم للقانون.