"الاسايش" تعتقل قيادياً بارزاً بتنظيم داعش في ريف دير الزور

شفق نيوز/ ألقت قوات الأمن الداخلي (الاسايش) القبض على زعيم بتنظيم داعش بريف دير الزور في منطقة الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا.

وقالت قوات سوريا الديقراطية- قسد- يوم الاثنين في تغريدة على حسابها بموقع تويتر "نفذت الوحدات الخاصة في قوى الأمن الداخلي (الآسايش) عملية أمنية بدعم عبر المراقبة الجوية من قبل التحالف الدولي، في منطقة الشعفة بريف دير الزور الشرقي".

واضافت "قسد" أن الاسايش "تمكنت خلالها من القبض على قيادي مهم في تنظيم داعش الإرهابي، كان ينشط في عمليات تجنيد الخلايا وتسهيل عملها والتخطيط للاغتيالات".

ومنذ مطلع العام الحالي نفذت قوات سوريا الديمقراطية والاسايش عشرات الحملات الامنية ضد خلايا داعش في ريفي الحسكة ودير الزور بدعم من قوات التحالف الدولي.