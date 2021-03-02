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الاسايش تعتقل عنصراً في داعش بالسليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-02T17:17:25+0000
الاسايش تعتقل عنصراً في داعش بالسليمانية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش (امن) غربي السليمانية، الثلاثاء، اعتقال احد عناصر تنظيم داعش، مبينة انه من اهالي محافظة صلاح الدين وعمل مع التنظيم في العراق وسوريا.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بناء على معلومات مسبقة، تمكنت قوات الاسايش في غرب السليمانية من اعتقال ارهابي يدعى (م ص م م) في 27 شباط الماضي".

واشار البيان الى ان "المتهم اتصل بتنظيم داعش عام 2014 في محافظة صلاح الدين في قضاء بيجي وبايعه في العام نفسه وبقي معه لغاية عام 2015"، مضيفا انه "بعد هزيمة التنظيم في حدود محافظة صلاح الدين ذهب الى سوريا واستمر في العمل بين صفوفه هناك".

واوضح البيان انه "في شباط الماضي عاد الى العراق وذهب الى محافظة اربيل وسكن فيها لغاية 26 من الشهر ذاته، ومن ثم توجه لحدود محافظة السليمانية، وفي 27 شباط الماضي تمكنت قوات الاسايش من اعتقاله".

واضاف ان "التحقيقات معه مستمرة من قبل قاضي التحقيق وهو معتقل بتهمة الإرهاب"، منوها إلى أن المتهم متزوج ومن أهالي محافظة صلاح الدين.

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