الاسايش تعتقل شخصا متهما بارتكاب مجزرة بحق أُسرة في اربيل

شفق نيوز - أربيل

أعلنت مديرية الأمن (الأسايش) في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء أن قواتها تمكّنت، من إلقاء القبض على المتهم بارتكاب جريمة قتل ثلاثة مواطنين من أُسرة واحدة في مدينة أربيل.

وقالت المديرية في بيان مقتضب، ان القاء القبض على المتهم جرى يوم أمس، وأنها ستقوم بنشر مزيد من التفاصيل لاحقاً.

وكان مصدر محلي في أربيل قد افاد، مساء أمس الاثنين، بالعثور على ثلاث جثث لأفراد أسرة واحدة داخل منزلهم في قضوا بظروف غامضة، فيما تشير المعاينات الأولية إلى وجود شبهة جنائية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية تلقت بلاغاً بوجود جثث داخل أحد المنازل في مدينة أربيل، وتبيّن أنها تعود لرب الأسرة المدعو (عبد الرحمن) البالغ من العمر 65 عاماً وهو خياط وكان يعاني من المرض، وزوجته (زينب) التي تعمل تدريسية، ونجلهما (دلوڤان) الذي يعمل مهندساً".

وبين أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن العائلة تنحدر من منطقة (چوم حيدر) التابعة لقضاء كويا، وهي مستقرة في أربيل منذ فترة طويلة".

وأوضح المصدر أن "الجثث اكتشفت مساء أمس، ويظهر على جثتي الأب والأم آثار واضحة لعملية خنق بينما تعرض النجل لأكثر من ثلاثين طعنة سكين"، لافتاً إلى أن "هناك أنباء متداولة عن تعرض المنزل للسرقة واختفاء سيارة العائلة، إلا أن هذه المعلومات ما تزال قيد التحقيق ولم يتم تأكيدها رسمياً".