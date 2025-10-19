الاسايش تعتقل تاجري مخدرات في رابرين

شفق نيوز- رابرين

أعلنت مديرية آسايش إقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن اعتقال شخصين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في إدارة رابرين، وضبط كميات من المواد المحظورة بحوزتهما.

وقالت مديرية آسايش رابرين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، تمكنت قواتنا من ضبط (4) كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة و(750) حبة من عقار الترامادول، وإلقاء القبض على تاجرين اثنين كانا يحاولان ترويجها".

وأضاف البيان أن "العملية نُفذت في ليلة 13 تشرين الأول 2025، استناداً إلى معلومات استخبارية مسبقة، وبموجب أمر قضائي صادر عن قاضي التحقيق المختص في قضايا المخدرات".

وأشار إلى أن "المتهمين أُوقفا وفق المادة (26) من قانون مكافحة المواد المخدرة والعقاقير العقلية، وما تزال التحقيقات جارية معهما لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهما إلى القضاء".