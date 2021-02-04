الاسايش تطيح بمنفذي حادثة "راية داعش" في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت قوات الاسايش في اقليم كوردستان، يوم الخميس، تمكنها من اعتقال منفذي العملية الإرهابية في شهرزور ورفع راية داعش في حدود ناحية سيد صادق بمحافظة السليمانية.

وجاء في بيان لجهاز الاسايش ورد لوكالة شفق نيوز، أن "جهاز اسايش الاقليم تمكن من القاء القبض على منفذي العملية الإرهابية في شهرزور ورفع راية تنظيم داعش في قرية برده رش التابعة لقضاء سيد صادق على الطريق الى قضاء بنجوين".

وأشار إلى "التمكن من كشف خطة مجموعة ارهابية تابعة لداعش الارهابي في المنطقة؛ حيث خططت لتنفيذ عدد من العمليات الارهابية".

وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت على قوات الاسايش في الثاني من كانون الثاني الماضي أثناء محاولتهم إزالة علم لتنظيم داعش، رفعه مجهولون في قرية برده رش بقضاء سيد صادق، ما تسبب بإصابة عنصرين.

كما ضبطت قوات الاسايش عبوة أخرى في مكان قريب من موقع الانفجار، وقامت برفعها وتفكيكها.

تتمة..