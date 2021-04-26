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الاسايش تطرد الدفاع الوطني من حي في القامشلي وتأمن عودة المدنيين- صور-

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-26T15:01:15+0000
الاسايش تطرد الدفاع الوطني من حي في القامشلي وتأمن عودة المدنيين- صور-

شفق نيوز/ تمكنت قوات الاسايش من طرد قوات الدفاع الوطني من حي طي بالقسم الجنوبي من مدينة القامشلي شمال شرق سوريا بعد أسبوع من الاشتباكات العنيفة.

وقال مراسل شفق نيوز إن الاسايش سمحت اليوم الأثنين بعودة المدنيين إلى الحي بعد قيامها بتمشيط كامل الحي لتوفير عودة آمنة لهم.

وأوضح المراسل أن عشرات العوائل دخلت صباح اليوم إلى الحي مع استمرار توافد المدنيين الذين نزح معظمهم باتجاه مناطق سيطرة الإدارة الذاتية وقرى الريف الجنوبي.

وقالت صبحة الحسين لوكالة شفق نيوز "لقد تشردنا لستة أيام في الخلاء ننام بدون اغطية ولا يتوفر المياه والحمدلله اليوم عدنا إلى منازلنا".

وأوضحت الحسين أن "هناك اضراراً في بعض المنازل والمحلات ولكن القسم الأكبر من الحي لم يتضرر والحمدلله".

من جانبه أكد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز أن "القوات الروسية سوف تسير دوريات داخل الحي لضمان استمرار الهدنة وعدم خرقها من أي طرف".

وأمس الأحد، قالت الأسايش، إنها توصلت إلى “هدنة دائمة”، بعد أيام من الاشتباكات العنيفة بينها ومجموعات “الدفاع الوطني” في الحي.

وذكر بيان الأسايش أن الهدنة التي تمت بضمانة قوات سوريا الديمقراطية وبوساطة من القوات الروسية مرتبطة “بعدم ظهور أي خروقات من ميليشيا الدفاع الوطني تجاه قواتنا.”

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