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الاسايش تصدر توضيحا حول اجتياز امرأة لبنانية الحواجز في اربيل دون بطاقة أمنية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-19T18:57:47+0000
الاسايش تصدر توضيحا حول اجتياز امرأة لبنانية الحواجز في اربيل دون بطاقة أمنية

شفق نيوز/ نفت مديرية اسايش السيطرات، يوم السبت، حصول أي تمييز بالتعامل بين الوافدين العرب والأجانب وبين الأشخاص من باقي مناطق ومدن العراق في الدخول إلى محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، أن موضوعاً نُشر في بعض الصفحات عن أن امرأة من أصل لبناني مرت عبر الحواجز في اربیل دون أن تتعامل بـ(بطاقة أمنية)، لكن المواطنين العراقيين توقفوا في صف للتعامل لإخراج (بطاقة أمنية).

وأوضحت أن التعليمات التي تطبق في نقاط التفتيش الخاصة باقليم كوردستان على الأجانب (خارج العراق) تحمل ختم الذهاب والإياب من عند إحدى النقاط الحدودية ومطارات إقليم كوردستان.

كما أشارت المديرية إلى أن إجراءات إنشاء (بطاقة الإقامة) و استخراج بطاقات الإقامة للأجانب خاص بمدیریة الإقامة (بەرێوەبەرایەتی نشینگە)، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لهم ومن ثم يمكنهم السفر عبر نقاط التفتيش الخاصة بنا ولكن بالنسبة للمواطنين العراقيين نسهل ما نستطيع".

وأكدت "سيتم الإجراءات اللازمة لبضع دقائق عند نقاط التفتيش الخاصة بنا للحصول على بطاقة أمنية ويعامل كل مواطن في جنوب و وسط العراق باحترام ويجري القيام بالعمل اللازم".

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