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الاسايش تزيل حشوة معدة للتفجير بريف دير الزور

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-05T12:59:40+0000
الاسايش تزيل حشوة معدة للتفجير بريف دير الزور

شفق نيوز/ تمكنت فرق هندسة الألغام التابع لاسايش شمال وشرق سوريا، حشوة صالحة للتفجير في بلدة الصور بريف دير الزور.

وقالت الاسايش في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز يوم الثلاثاء؛ إن بلاغا ورد لقواتهم أمس الاثنين بوجود جسم مشبوه على جانب الطريق المؤدي الى "ساحة الصور".

واضاف البيان؛ أن الاسايش قامت بالمشاركة مع هندسة الألغام بالتوجه الى المكان بفرض طوق أمني هناك وإزالة الحشوة دون حدوث أضرار.

وسبق أن فككت الاسايش لغما اسطواني الشكل يحوي 25 كغ من مادة (TNT) في بلدة الصبحة بريف ديرالزور في 27 كانون الأول المنصرم بعد ورود بلاغ من الأهالي.

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