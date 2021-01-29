الاسايش تحكم حصار مناطق الحكومة السورية في الحسكة

شفق نيوز/ تستمر قوات الأمن الداخلي (الاسايش) التابعة للإدارة الذاتية بفرض طوق أمني حول مناطق سيطرة الحكومة السورية في الحسكة منذ أكثر من أسبوعين.

وتسيطر الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد على محافظة الحسكة الواقعة شمال شرق سوريا، فيما تسيطر الحكومة السورية على المطار الدولي وعدد من الأحياء داخل مدينتي الحسكة والقامشلي إلى جانب قرابة 40 قرية في الريف الجنوبي والشرقي لمدينة القامشلي.

وشددت قوات الاسايش إجراءاتها الأمنية في محيط المربع الأمني بمدينة الحسكة إثر تصاعد التوتر بين الطرفين جراء تحشيد الحكومة السورية لأنصارها وسط مدينة الحسكة يوم الأربعاء الماضي وتحريضهم لمهاجمة حواجز لقوات الاسايش بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة ما تسبب بتبادل لإطلاق الرصاص بين القوات الحكومة والاسايش دون تسجيل إصابات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز من القامشلي إن "الاسايش تتجه لتوسيع مناطق سيطرتها في منطقة الحسكة عموماً وفرض قبضتها الأمنية على كامل المناطق المحيطة بالمربع الأمني في القامشلي عبر قيامها منذ يومين بوضع حواجز في المداخل الرئيسية وإغلاق الطرق الفرعية".

وأوضح المراسل أن "الاسايش في الحسكة نشرت حواجز إضافية في محيط المربع الأمني بالمدينة ولا تزال تمنع دخول وخروج السيارات من المنطقة مع السماح للمواطنين بحرية الدخول والخروج".

واتهم غسان خليل محافظ الحسكة في تصريح الأربعاء لصحيفة الوطن المقربة من دمشق، الإدارة الذاتية، بـ"حصار وسط مدينة الحسكة ومنع دخول المواد الغذائية إلها ومنع الطلاب من الذهاب لمدارسهم والموظفين من الوصول إلى مكاتبهم".

ووصف المحافظ مطالب "الإدارة الذاتية" لفك الحصار "بالتعجيزية وغير المحقة، وهي مرتبطة بمناطق أخرى في محافظة أخرى، وشدد على أن الدولة تتعامل مع جميع المواطنين في كل المحافظات على أنهم سوريون، ولا تفرق بين منطقة وأخرى".

وتعليقاً على ذلك، أوضح مصدر مسؤول في الإدارة الذاتية لوكالة شفق نيوز أن "حصار المربع الأمني يشمل النظام وعناصره الأمنيين والعسكريين فقط ولا يتم فرض أي حصار على المدنيين المتواجدين في مناطق المربع الأمني في الحسكة والقامشلي ويمكنهم الدخول والخروج بعد التأكد من أوراقهم الثبوتية".

ونوه المصدر أن "النظام يسعى إلى التهرب من مطالبنا المحقة بفك الحصار عن المدنيين ومهجري عفرين المقيمين في حي الشيخ مقصود بحلب ومنطقة الشهباء في الريف الشمالي للمدينة عبر توزيع اتهامات لا أساس لها من الصحة".

ولم تنجح مساعي روسيا بخفض التوتر المتصاعد بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية في المنطقة حتى اللحظة وسط تصعيد الاسايش من إجراءاتها الأمنية حول مناطق سيطرة الحكومة السورية.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز في وقت سابق إن "الإدارة الذاتية تطالب بفك الحصار عن أهالي الشهباء والأشرفية والشيخ مقصود في حلب، حيث تطوقها قوات الحكومة السورية".

وتخضع منطقة الشهباء التي تضم آلاف النازحين من منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي لسيطرة الإدارة الذاتية إلى جانب حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية.

واندلعت اشتباكات بين قوات الاسايش التابعة للإدارة الذاتية وقوات الدفاع الوطني التابعة للحكومة السورية جنوبي مدينة القامشلي، السبت الماضي، ما أوقع جرحى في صفوف الأخير.

وتشهد مدينتي القامشلي والحسكة حالة من التوتر بين قوات الاسايش وقوات الحكومة السورية على خلفية اعتقالات متبادلة بين الطرفين منذ نهاية العام الماضي.