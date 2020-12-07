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"الاسايش" تحفر خندقاً أمام معبر عسكري تركي.. فيديو

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-07T15:28:37+0000
"الاسايش" تحفر خندقاً أمام معبر عسكري تركي.. فيديو

شفق نيوز/ أفادت مصادر مطلعة بأن قوات الاسايش (الأمن) حفرت خندقا يوم الاثنين أمام معبر عسكري في المنطقة الكوردية بشمال شرقي سوريا.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الاسايش بدأت بحفر خندق أمام معبر عسكري افتتحه الجيش التركي مؤخراً في قرية خرزة بريف مدينة عامودا" في محافظة الحسكة ذات الأكثرية الكوردية.

وأضافت المصادر أن عمليات الحفر جرت بحضور الشرطة العسكرية الروسية التي تراقب وقف إطلاق النار منذ أكثر من سنة بين الجيش التركي وقوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا باسم "قسد".

وتحدثت مناوشات بين الحين والآخر بين الجيش التركي والفصائل السورية الموالية لها من جهة وقوات "قسد"، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكوردية عمودها الفقري، على طول حدود طويلة بين الجانبين.

وكانت تركيا والفصائل الموالية لها قد اجتاحت مناطق حدودية واقعة تحت سيطرة الادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا قبل أكثر من عام وسيطرت على مدينتي كري سبي "تل أبيض" وسري كانيه (رأس العين) وبينهما شريط حدودي يمتد على مسافة 200 كيلومتر.

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