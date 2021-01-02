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الاسايش تحبط تفجيرا بعد إزالة علم داعش في "سيد صادق" بالسليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-02T13:47:21+0000
الاسايش تحبط تفجيرا بعد إزالة علم داعش في "سيد صادق" بالسليمانية

شفق نيوز/ أحبطت قوات الأمن "الأسايش" يوم السبت تفجير بعبوة محلية الصنع في قضاء "سيد صادق" بمحافظة السليمانية.

وأبلغ مصدر في الشرطة المحلية وكالة شفق نيوز، ان "الاسايش ضبطت عبوة قرب الانفجار الذي حصل أثناء عملية إزالة علم تنظيم داعش في قرية "كاني سبيكة"، مشيرا إلى أنه تم تفجير العبوة عن بعد، من دون أية خسائر بالأرواح.

وكانت مصادر اعلامية قد أبلغت في وقت سابق وكالة شفق نيوز بأن علم التنظيم المتشدد شوهد مرفوعا في قرية "كاني سبيكة" قرب القضاء المذكور لتتأهب وعلى الفور قوات الاسايش لإزالة العلم.

واضافت المصادر ان قنبلة انفجرت اثناء عملية ازالة العلم ليصاب على إثرها عنصرين من قوات الأمن الأسايش بجروح.

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