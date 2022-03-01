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الارتفاع المتواصل لأسعار البنزين يجبر سكاناً في السليمانية على بيع سياراتهم (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-01T07:46:58+0000
الارتفاع المتواصل لأسعار البنزين يجبر سكاناً في السليمانية على بيع سياراتهم (صور)

شفق نيوز/ كشف مواطنون من محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع جديد بأسعار البنزين، وفيما بينوا انهم عمدوا الى بيع سياراتهم بسبب عدم القدرة على توفير سعر الوقود الحالي، أكد مراقبون اقتصاديون أن اعتماد الإقليم على الاستيراد وإيقاف الحكومة الاتحادية ارسال البنزين زادت من حدة هذه الأسعار.

وتواصل أسعار البنزين إرتفاعها للشهر الثاني على التوالي بعدما سجل "البنزين" بأنواعه "سوبر"، "المحسن"،  و"العادي" ارتفاعاً في مؤشراتها اعتباراً من الأول من شهر آذار، وبقيمة تتراوح بين 950  و 1100 دينار للتر الواحد.

وقال حيدر رياض وهو سائق مركبة لوكالة شفق نيوز إن "ارتفاع سعر الوقود في السليمانية أثر بصورة كبيرة على دخلنا اليومي وزادت تكاليف الحاجات اليومية وهذا ما دفع بالكثير من سائقي المركبات لبيعها بسبب عدم استطاعتهم على توفير سعر الوقود".

من جهته قال المراقب للشأن الاقتصادي احمد علي لوكالة شفق نيوز ان "إقليم كوردستان يعتمد الاستيراد لتوفير مادة البنزين، ولاسيما من إيران، بنسبة تصل لـ 80٪ من احتياجاته، مما يجعل اي تغيير حاصل بخط الاستيراد هذا مؤثرا على الحركة واسعار الوقود في الإقليم، أضف إلى ذلك قرار وزارة النفط الاتحادية، بإيقاف ارسال البنزين إلى كوردستان العراق خلال الفترة الماضية".

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