الادوية تشعل حرباً بين صحة السليمانية ونواب الجيل الجديد .. والإدعاء العام يتدخل

شفق نيوز / أعلن نائب عن كتلة الجيل الجديد عن محافظة السليمانية، اليوم الخميس، تخصيص 150 مليار دينار لشراء الادوية لمرضى السرطان والثلاسيميا في محافظته وبقية المحافظات العراقية في قانون الأمن الغذائي، فيما فتح الادعاء العام في السليمانية تحقيقاً باتهامات الكتلة لمديرية صحة السليمانية بعدم تسلمها حصصها الاصلية والاضافية من الادوية من الوزارة الاتحادية، توعدت المديرية بمقاضاة نواب الكتلة.

وقال عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الجيل الجديد بريار رشيد عن كتلة الجيل الجديد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "أود أتقدم بالشكر إلى النواب الكورد وكل اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب لدعمهم طلبي بتخصيص(150) مليار دينار ضمن مشروع قانون الدعم الطارئ، لشراء الادوية لمرضى السرطان والثلاسيميا في العراق، ومن بينها احتياجات مستشفى( هيوا) لعلاج السرطان في السليمانية ومستشفى علاج مرضى الثلاسيميا في المحافظة".

وجاء هذا البيان بعد عملية شد وجذب بين المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية ونواب عن الجيل الجديد ما دفع الادعاء العام الى التدخل إذ أوضح مدير عام صحة محافظة السليمانية صباح هورامي وفي مؤتمر صحفي حضره مراسل شفق نيوز إن "المدعي العام في السليمانية قرر فتح قضية ضد الاتهامات التي وجهتها كتلة الجيل الجديد حول قضية نقص الأدوية في محافظة السليمانية"، مبينا أن "علينا الرد على التهم الموجهة إلينا من قبل عدد من النواب".

وأضاف هورامي أن "النائب العام جاء إلى مديرية صحة المحافظة وحقق فيما إذا كانت هناك وجبات من الادوية مخصصة لمحافظة السليمانية وصلت إلينا ولم نتسلمها ".

وبين مدير عام صحة السليمانية أن "المديرية العامة أثبتت لهم أنه لم يتم تلقي أي أدوية باستثناء الحصة الرسمية لدائرة الصحة"، مردفا بالقول إن "الدائرة القانونية في المديرية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق النواب وكل من وجه اتهاما لنا".

وكانت كتلة الجيل الجديد قد اكدت سابقاً أن وزارة الصحة الاتحادية قد خصصت كميات كبيرة من الأدوية كحصة لمحافظة السليمانية تصل قيمتها إلى عشرات ملايين الدولارات ، لكن لم يتسلمها مسؤولو الصحة في السليمانية من بغداد، وذلك بعد تقديمها طلباً لوزارة الصحة الاتحادية بتايخ 27 آذار 2022 بشأن تخصيص كمية اضافية من الأدوية إلى صحة السلمانية وقد تمت الإجابة من قبل وزير الصحة بتاريخ 6 نيسان 2022 بالموافقة تخصيص أدوية خارج حصة المحافظة، كما ان الكتلة أوردت أن وزارة الصحة الاتحادية ووفقا للوثائق الرسمية فقد خصصت حصة المحافظة من تاريخ (1-1-2022) ولغاية (5-6-2022)، إضافة إلى الكمية الإضافية التي طالبته كتلة الجيل الجديد.

كما أوضح عضو مجلس النواب عن حراك الجيل الجديد ريبوار عبدالرحمن "ما يجري في السليمانية من نقص في الأدوية والمستلزمات طبية في المستشفيات الحكومية، مسألة مقصودة، من أجل المستشفيات الاهلية الخاصة ومن أجل تجار الادوية".

وكانت صحة محافظة السليمانية قد أعلنت يوم (4-6-2022) ، عن وصول حصة المحافظة من وزارة الصحة الاتحادية وهي 400 علبة من مادة المغذي فقط ورفض المحافظة تسلم حصة إضافية من هذه المغذيات لعدم الحاجة إليها وطلب ان تكون الحصة من ادوية أخرى تحتاجها المحافظة.