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الادعاء العام في اقليم كوردستان يحكم بمصادرة الدراجات النارية (وثيقة)

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-08T07:28:24+0000
الادعاء العام في اقليم كوردستان يحكم بمصادرة الدراجات النارية (وثيقة)

شفق نيوز/ اصدرت رئاسة الادعاء العام في اقليم كوردستان، قرارا يقضي بمصادرة الدراجات النارية التي لا تحمل لوحات تسجيل في محافظة اربيل.

ونشر المتحدث باسم مديرية المرور في اربيل الرائد فاضل الحاجي اليوم الخميس نص القرار معلقا عليه بالقول ان رئاسة الادعاء العام طلبت من مديرية المرور في اربيل مصادرة الدرجات النارية التي تتجول بالشوراع ولا تحمل لوحات تسجيل، ولا تمتلك الاوليات.

ودعا المتحدث الى تجنب السياقة بالدرجات النارية غير القانونية، مؤكدا في حالة ضبط مثل تلك الدراجات سيتم مصادرتها ولن تُسلّم لصحابها مرة اخرى.

وبحسب قرار الادعاء العام المذيل بتوقيع مسؤول لجنة إقامة الدعوى بالحق العام القاضي بيشتوان سمكو نوري فإن الدراجة النارية التي تتم مصادرتها ستصبح من الاملاك العامة.

وشمل القرار ايضا الدراجات النارية للمطاعم التي تبيع الاكلات عن طريق "الدليفري" التوصيل السريع.

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