الادعاء العام بالسليمانية يحث الإعلام على تجنب اخبار "جرائم القتل"

شفق نيوز/ أصدر الادعاء العام في السليمانية، اليوم الأربعاء، بيانًا دعا فيه وسائل الإعلام إلى الامتناع عن نشر أخبار جرائم القتل، والتواصل مع ذوي الضحايا، مؤكدًا اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

وذكر الادعاء العام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الجهات القضائية والمتخصصة تكون منشغلة بالتحقيق وجمع المعلومات عند وقوع جرائم القتل، لكن بعض وسائل الإعلام تتسرع في نشر الأخبار دون مراعاة لاخلاقيات الصحافة أو الالتزام بالقوانين والتوجيهات السارية في إقليم كوردستان".

وأضاف أن "نشر الأخبار غير الدقيقة والمعلومات المضللة حول الجرائم، إلى جانب التواصل غير القانوني مع ذوي الضحايا، لا يُعد فقط مخالفة قانونية، بل يؤثر سلبًا على الأفراد والمجتمع، خاصة الفئات الأكثر تأثرًا نفسيًا، كما أنه يعرقل سير التحقيقات".

وطالب الادعاء العام في السليمانية، جميع المؤسسات الإعلامية بـ"الالتزام بالقوانين والتوجيهات"، محذرًا من "اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين".