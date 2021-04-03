الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تفرض حظر جديد على مناطقها

شفق نيوز/ فرضت الادارة الذاتية اليوم السبت، حظر تجوال جديد للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا.

وجاء في القرار الذي حصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منه؛ يفرض "حظر تجوال جزئي على كافة مناطق شمال وشرق سوريا من الساعة الرابعة عصرا ولغاية السادسة صباحاً اعتباراً من 6 نيسان ولغاية 12 نيسان 2021".

كما ورد في القرار؛ أنه "يمنع التجمعات في صالات الافراح وخيم العزاء ودور العبادة وغيرها من أماكن التجمعات ابتداءً من اليوم 3 نيسان".

وتقرر أيضا؛ "اغلاق جميع المطاعم والمقاهي والاسواق الشعبية ويقتصر عمل المطاعم على الطلبات الخارجية خارج أوقات الحظر".

فضلا عن "إغلاق كافة المدارس والمعاهد والجامعات".

كما سيتم "اغلاق المعابر الحدودية باستثناء الحالات الانسانية والمرضى والطلاب والحركة التجارية" وفقا للقرار.

وورد في قرار الإدارة الذاتية؛ "فرض حظر كلي على كل من قامشلي والحسكة والرقة ابتداءً من 6 نيسان ولغاية 12نيسان الجاري".

ويستثنى من الحظر الكلي (الأفران - أسواق الهال - المستشفيات - الصيدليات - محال المواد الغذائية - المحروقات - الإعلاميين - المزارعين)، وسيتم فرض لبس الكمامة وفي جميع الاماكن تحت طائلة الغرامة المالية 1000 ليرة سورية، بحسب القرار.

وفرضت الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حظر كلي لأول مرة في مناطقها بتاريخ 23 آذار 2020.