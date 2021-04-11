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الادارة الذاتية تمدد الحظر الكلي في مناطقها كافة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-11T14:26:29+0000
الادارة الذاتية تمدد الحظر الكلي في مناطقها كافة

شفق نيوز/ فرضت الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حظرا كليا على مناطقها كافة لمدة عشرة أيام، ضمن إجراءات خاصة للوقاية من فيروس كورونا.

واصدر المجلس التنفيذي في الادارة الذاتية قراراً يوم الأحد 11 أبريل وورد نسخة منه لوكالة شفق نيوز"، إن فرض الحظر الكلي سيكون ابتداءً من الثلاثاء 13 نيسان ولغاية 22 نيسان 2021.

وجاء في القرار "اغلاق المعابر الحدودية التابعة للادارة الذاتية كافة باستثناء الحالات الانسانية والمرضى والطلبة والحركة التجارية".

يستثنى من الحظر الكلي محال بيع المواد الغذائية والخضروات على ان تفتح في الثامنة صباحاً ولغاية الخامسة عصراً.

ويستنى ايضاً المشافي والصيدليات والمنظمات الانسانية والإعلاميين والافران ومحطات الوقود أما المطاعم يقتصر عملها على الطلبيات الخارجية فقط، وتسهيل حركة المزارعين والايدي العاملة مع الالتزام بقواعد الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي.

وشمل القرار ايضاً، اغلاق مؤسسات الادارة الذاتية كافة يستثنى منها الدوائر التي تتطلب طبيعة عملها الاستمرار بالعمل.

وفرضت الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حظرا كليا على كل من القامشلي والحسكة والرقة وكوباني، وحظر جزئي على باقي المناطق في 6 نيسان / ابريل الجاري ولغاية 12 نيسان يوم الغد.

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