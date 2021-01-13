الادارة الذاتية تسلّم أطفالاً فرنسيين من أسر داعش لحكومة بلادهم

شفق نيوز/ اعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، يوم الاربعاء، عن تسليم أطفال فرنسيين من أسر تنظيم داعش الى حكومة بلادهم.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية التابعة للإدارة الذاتية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "سلّمت الأطفال لوفد فرنسي نتيجة وضعهم الصحي وفق وثيقة تسليم رسمية تم توقيعها بين الجانبين، دون أن تتطرق لعددهم".

وترأس الوفد الذي زار مناطق مقر دائرة العلاقات الخارجية في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، يوم الثلاثاء 12 كانون الثاني الجاري، مدير قسم الدعم والأزمات في الخارجية الفرنسية السفير "إيريك شوفالييه.

واستقبل الوفد الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية عبد الكريم عمر ونائبا الرئاسة المشتركة فنر كعيط وعبير إيليا ونافية محمد مسؤولة مكتب الرئاسة والديوان.

وبحسب البيان، فإن "شوفالييه" أبلغ الإدارة الذاتية أن "فرنسا انضمت للمحادثات التي تجرى مع المعهد الأوروبي للسلام بخصوص العمل على مخيم الهول وإعادة تأهيل الأطفال والنساء، وتعويض المتضررين من الإرهاب"، قائلا "سوف نعمل لتأدية دور إيجابي في دعم المنطقة في عدة ملفات منها الحوار الكوردي الكوردي وأيضا دعم المشاريع لتثبيت الاستقرار في المنطقة".

كما تبادل الطرفان وجهات النظر بخصوص الوضع العام في سوريا والوضع في مناطق الإدارة الذاتية وبشكل خاص الهجمات والتهديدات التركية المستمرة على منطقتي عين عيسى وتل تمر، بالإضافة إلى الانتهاكات اليومية للجيش التركي في عفرين ورأس العين (سري كانيه) وتل ابيض (كري سبي)، وعمليات القتل المتزايدة في مخيم الهول"، حسب البيان.