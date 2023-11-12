"الاحد الرابع".. انطلاق مظاهرات للمطالبة بالرواتب والتثبيت وتمديد العام الدراسي في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ انطلقت اليوم في محافظة السليمانية مظاهرات "الأحد الرابع" للمحاضرين المجانين واساتذة جامعة السليمانية وبمشاركة طلبة المراحل المنتهية للمطالبة بصرف الرواتب وتثبيت المحاضرين وتقليل المناهج الدراسية.

وقال احمد محمد ممثل اساتذة وموظفي جامعة السليمانية المعترضين خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ أن "الوضع الحالي يتطلب الاستمرار بالإضراب وما نحن عليه الآن هو بسبب ان في الأعوام الماضية كنت ننهي الإضرابات في وقت لا يجوز انهائه فيه، لهذا نجد أن المشكلة تتكرر في كل عام".

وأضاف "نواجه الآن بعض الضغوط من قبل عمادة الكليات على بعض الأساتذة في بعض الأقسام بمنح محاضراتهم لأساتذة آخرين وقطع مخصصات الخطورة والمخصصات العلمية في حال استمروا في الإضراب وهذا التهديد أثر على بعض الأساتذة للعودة لقاعات الدراسة، والآن هنالك بعض الأقسام يوجد فيها دوام والبعض الآخر مضرب عن الدوام".

وعن موقف الجهات الحكومية من إضراب اساتذة الجامعات والمعلمين والمحاضرين بين محمد انه "لا يوجد اي رد مباشر على مطالبنا سوى ما يتم نشره من بيانات صحفية تطالب بعودة الدوام دون إيجاد حلول".

وأكد محمد أنهم سيستمرون بالتظاهر بالتنسيق مع المعلمين والمحاضرين المجانيين لحين الاستجابة للمطالب الخاصة بصرف الرواتب المتأخرة وصرف العلاوات والترفيعات المهنية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز ان المحاضرين المجانيين تظاهروا صباح اليوم أمام مبنى تربية السليمانية بمشاركة طلبة المراحل المنتهية والذين طالبوا بتثبيتهم على ملاك وزارة التربية وصرف رواتبهم المتاخرة، فيما طالب طلاب المراحل المنتهية بتقليل المناهج الدراسية أو تمديد المدة الدراسية بسبب الإضراب الذي طال العملية التعليمية لشهرين.

وعقد ممثلو طلبة المراحل المنتهية اجتماعا مع مدير عام تربية السليمانية لطرح المطالب الخاصة بوضعهم الدراسي.

وأكد الطلبة خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ ان مدير عام تربية السليمانية أكد أن اي حلول لا يستطيعون الشروع بها قبل عودة الدراسة لوضعها الطبيعي وفي حال تم عودة الدراسة إلى وضعها سيتعهد بتنفيذ تلك المطالب التي من الممكن تطبيقها، مؤكدين أنهم سيعودون لقاعدات الدراسة لمدة يومين وينتظرون موقف التربية.

وحذر اتحاد معلمي كوردستان من عدم المباشرة في العملية التعليمية في مناطق الإقليم التي تشهد إضرابا لاساتذتها ومعلميها سواء على مستوى وزارة التربية أو التعليم العالي والبحث العلمي.

وتشهد محافظة السليمانية وحلبجة وإدارة منطقة كرميان ورابرين المستقلتين تظاهرات مستمرة خاصة في قطاع التعليم احتجاجا على عدم صرف حكومة اقليم كوردستان مرتباتهم للأشهر القليلة الماضية، وذلك بسبب تلكؤ الحكومة الاتحادية في تمويل الرواتب.