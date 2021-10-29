الاتحاد يؤكد "تسمم" ملا بختيار: حالته الصحية غير مستقرة

شفق نيوز/ أصدر المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني توضيحاً، يوم الجمعة، بشأن الحالة الصحية للقيادي في الاتحاد ملا بختيار إثر تناوله مادة سمية قاتلة.

وقال امين بابا شيخ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع الصحي لعضو المجلس السياسي الأعلى في الحزب ملا بختيار غير مستقرة نتيجة لتسممه"، مبينا أنه "يخضع لفحوصات طبية في ألمانيا".

وأضاف ان "عملية التحقيق بأسباب التسمم ستكون بعد الانتهاء من عملية الفحوصات الطبية وتشخيص أسباب التسمم فيما إذا كانت طبيعية ام بدافع اغتياله".

والأربعاء، كشف مصدر في الاتحاد عن تعرض ملا بختيار لمحاولة قتل عن طريق التسمم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع الصحي تدهور بشكل مفاجئ لملا بختيار، لينقل على الفور إلى إحدى مستشفيات برلين الألمانية لمعاينة حالته، حيث أظهرت التقارير والفحص الطبي تناول ملا بختيار مادة سمّية قاتلة".

وفي اليوم التالي، كشف مصدر في الاتحاد عن تعرض قيادي آخر إلى التسمم وهو عضو المجلس القيادي للحزب حسن نوري الذي كان يشغل سابقا مدير اسايش السليمانية.

ومنذ تموز يوليو 2021 برز صراع الأجنحة داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني مع قيام بافل طالباني بالإطاحة بشريكه في قيادة الحزب، لاهور شيخ جنكي طالباني، وإعلان نفسه رئيساً للحزب.

وتصاعد التوتر بعد أن اتهمت قيادة الاتحاد للاهور طالباني بزرع جاسوس في بيت بافل، وأن محاولةً لقتل الأخير بالسم قد حصلت إثر ذلك.