الاتحاد الأوروبي يؤكد رغبته لنيجيرفان بارزاني على تعزيز التعاون مع كوردستان

رئيس اقليم كوردستان في لقاء مع مسؤول مكتب الاتحاد الأوروبي في الإقليم

شفق نيوز - أربيل

استقبل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، مسؤول مكتب الاتحاد الأوروبي في الإقليم رادو بوتوم بمناسبة انتهاء مهام عمله.

ووفقا لبيان صادر عن حكومة الاقليم، فإنه خلال اللقاء، قدم رئيس إقليم كوردستان شكره وتقديره لرادو بوتوم لتطويره علاقات الاتحاد الأوروبي والإقليم خلال فترة عمله، متمنياً له النجاح في مهامه المستقبلية.

من جانبه، أعرب رادو عن شكره وتقديره للرئيس نيجيرفان بارزاني والجهات المعنية في إقليم كوردستان على المساعدة والدعم الذي قدموه له خلال فترة عمله، كما أكد على رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز العلاقات والتعاون المشترك مع إقليم كوردستان.