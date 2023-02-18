الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه إنجاح المفاوضات بين أربيل وبغداد

شفق نيوز / أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، يوم السبت، دعم إنجاح المفاوضات بين أربيل وبغداد لحل المشكلات العلاقة.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في مقر إقامته بمدينة ميونخ، مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث الجانبان، وفق البيان، آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق، والعلاقات بين أربيل وبغداد، ومكافحة الإرهاب، والعلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع دول الاتحاد الأوروبي وفرص توسيع التعاون.

وأكد بوريل، بحسب البيان، استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للعراق وإقليم كوردستان في الحرب ضد الإرهاب، وعملية بناء المؤسسات وانجاح المفاوضات بين أربيل وبغداد لحل المشكلات"، مشيراً إلى أن "الأمن والاستقرار والازدهار في العراق والإقليم، مهم للاتحاد الأوروبي".

من جانبه، عبر نيجيرفان بارزاني، عن شكره لدول الاتحاد الأوروبي على دعمها العسكري والإنساني والسياسي لإقليم كوردستان والعراق، مؤكداً رغبة الإقليم "توسيع التعاون الاقتصادي والأمني مع دول الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات".

وفي جانب آخر من اللقاء، بحث الجانبان، الوضع الداخلي في إقليم كوردستان، وأهمية وحدة الأطراف الكوردية، وملفات الحرب في أوكرانيا وتداعياتها، وكيفية حل أزمة الطاقة في أوروبا، والأوضاع في الشرق الأوسط بشكل عام، وبعض القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.