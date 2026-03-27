الاتحاد الأوروبي يعزي إقليم كوردستان ويؤكد تضامنه بعد هجوم سوران

شفق نيوز- أربيل

تلقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، رسالة تعزية وتضامن مشتركة من مكتب الاتصال التابع للاتحاد الأوروبي والقنصليات العامة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الإقليم.

وأعرب الاتحاد، بحسب الرسالة، التي وردت لوكالة شفق نيوز، عن "خالص تعازيهم في الهجوم الصاروخي الذي استهدف قضاء سوران فجر الثلاثاء 24 مارس/آذار 2026، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من عناصر قوات البيشمركة".

وقدّم مكتب الاتصال التابع للاتحاد الأوروبي والقنصليات العامة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وممثلو الاتحاد الأوروبي أحرّ التعازي للرئيس نيجيرفان بارزاني وأسر الشهداء الستة من قوات البيشمركة، متمنين الشفاء العاجل للجرحى.

كما وجّهت الرسالة، التي أُرسلت أيضاً إلى رئيس الوزراء مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، تعبيراً عن القلق البالغ إزاء الهجمات المتكررة على إقليم كوردستان في الأسابيع الأخيرة.

وأكّد ممثلو الاتحاد الأوروبي، وبلدانهم "تضامنهم مع إقليم كوردستان"، مشددين على "التزامهم بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".

وكانت وزارة شؤون البيشمركة في إقليم كوردستان، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، مقتل ستة من عناصرها وإصابة 30 آخرين جراء قصف بستة صواريخ باليستية إيرانية استهدف مقر الفرقة السابعة مشاة التابعة للمنطقة الأولى، بالإضافة إلى وحدات من الفرقة الخامسة مشاة ضمن حدود إدارة منطقة "سوران" المستقلة شمالي محافظة أربيل.

وأعلن الجيش الإيراني، مساء الثلاثاء الماضي، استهداف مطار أربيل الدولي في إقليم كوردستان بصواريخ أرض–أرض.

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير 2026، تتعرض مناطق في العراق وإقليم كوردستان لسلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، نُسبت إلى فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق، في إطار التصعيد الإقليمي الذي أعقب الضربات على الأراضي الإيرانية.