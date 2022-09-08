الاتحاد الأوروبي يشيد بإصلاحات حكومة كوردستان وتقديمهما مساعدات إنسانية للاجئين السوريين

شفق نيوز/ أشاد الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، بالإصلاحات التي تنفذها حكومة اقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني، وتقديمها للمساعدات الانسانية للاجئين السوريين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وفداً من الاتحاد الأوروبي برئاسة سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيله فاريولا، ومبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا دان ستوينسكو والرئيس الجديد للوفد الاستشاري للاتحاد الأوروبي في العراق أنديرس ويبيرغ، وفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى في اللقاء، بحث "آخر التطورات والمستجدات في العراق وسوريا، فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والاتحاد الأوروبي".

وبعد التطرق لنشاطات الاتحاد الأوروبي في العراق وسوريا، أشاد السفير فاريولا بعملية الإصلاح التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان وحملة إعادة الإعمار الجارية في إقليم كوردستان، معرباً عن استعداد الاتحاد الأوروبي لأي تنسيق وتعاون مع حكومة إقليم كوردستان.

وشكر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا حكومة إقليم كوردستان على ما تقدمه من مساعدات إنسانية للاجئين السوريين في الإقليم، وتسهيل حركة التنقل بين إقليم كوردستان ومناطق شمال شرق سوريا.

وأشار رئيس الحكومة إلى العلاقات الوثيقة والودية بين إقليم كوردستان ودول الاتحاد الأوروبي، كما أعرب عن رغبته في الارتقاء بالعلاقات على الصعد كافة.

وفي محور آخر من اللقاء، جدد رئيس الحكومة التأكيد على دعم حكومة إقليم كوردستان لإجراء انتخابات برلمان كوردستان في أقرب وقت، وأبدى استعداد الحكومة لتقديم المساعدة والتسهيلات بهذا الصدد.