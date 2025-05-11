الاتحاد الأوروبي يشرح رؤيته عن إقليم كوردستان لبارزاني

شفق نيوز/ قدم مكتب الاتحاد الأوروبي في أربيل، يوم الأحد، رؤية الاتحاد عن إقليم كوردستان للزعيم الكوردي مسعود بارزاني، معرباً عن دعمه لترسيخ الاستقرار والتطور والتنمية الاقتصادية ورفاهية مواطنيه.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني استقبل يوم الأحد، مسؤول مكتب الاتحاد الأوروبي في إقليم كوردستان رادو بوتوم، لافتاً إلى أن الوفد الضيف وفضلاً عن الإشارة ‘لى الاستقرار والانتعاش في الإقليم والتنسيق بين مكتب الاتحاد الأوروبي مع المراكز الرسمية وغير الرسمية في كوردستان، قدم لبارزاني رؤية الاتحاد عن الإقليم.

وأضاف البيان أن الضيف أكد مساندة الاتحاد الأوروبي وجود استقرار وتطور بشكل أكبر في الإقليم وتنمية اقتصادية ورفاهية لمواطنيه.

وأشار البيان إلى أنه في جزء آخر من الاجتماع تم تبادل الآراء بشأن آخر تطورات المنطقة ومستقبل الكورد في سوريا وكذلك عملية الحل السلمي في تركيا، مبيناً أن مسؤول المكتب الأوروبي ثمن دور الزعيم بارزاني في توحيد وجهات نظر الأطراف الكوردية السورية وكذلك المساعدة في عملية الحل السلميفيتركيا.