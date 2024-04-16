الاتحاد الأوروبي يثمن دور نيجيرفان بارزاني بتذليل العقبات أمام إجراء انتخابات كوردستان

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سيلر الانتخابات في اقليم كوردستان.

وبحسب بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، واتفق الجانبان على أن الانتخابات مهمة وضرورية لتجديد الشرعية والعملية الديمقراطية.

وفي هذا الصدد؛ أعرب سفير الاتحاد الأوروبي عن امتنانه للجهود التي يبذلها الرئيس نيجيرفان بارزاني لإجراء الانتخابات وحل القضايا التي تواجهها.

كما بحث الجانبان العلاقات بين أربيل وبغداد وحل المشاكل بينهما.

واعتبر سفير الاتحاد الأوروبي الزيارة الاخيرة لبارزاني الى بغداد ولقاءاته مع كبار المسؤولين العراقيين وجهود حل المشاكل مهمة .

وناقش الجانبان تطوير العلاقات التجارية للاتحاد الأوروبي مع العراق وإقليم كوردستان وآخر التطورات في المنطقة وأهمية الحفاظ على السلام والاستقرار، بحسب البيان.