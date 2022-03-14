الاتحاد الأوروبي يبلغ بارزاني استياءه "الشديد" إزاء قصف أربيل

شفق نيوز/ التقى زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الاثنين، بسفير الاتحاد الاوروبي في العراق.

وبحسب بيان لمقر بارزاني فإن الاجتماع بحث علاقات الصداقة بين شعب كوردستان ودول الاتحاد الأوروبي، وعبر الوفد عن استيائه الشديد للهجوم الصاروخي على اربيل.

واكد سفير الاتحاد الأوروبي على اهمية امن واستقرار ومكانة اقليم كوردستان والعراق للاتحاد.

كما بحث في الاجتماع الاوضاع السياسية في العراق والخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة مع تبادل الآراء حول الاسباب وابعاد الهجوم الصاروخي على مدينة اربيل وتأثيرها على زعزعة امن واستقرار المنطقة.

كما بحث الطرفان التهديدات الارهابية واسباب الهجرة من اقليم كوردستان.