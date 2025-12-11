‎الاتحاد الأوروبي وإقليم كوردستان يعززان تعاونهما بملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان

شفق نيوز- أربيل

‎بحث منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، يوم الخميس، مع عضو البرلمان الأوروبي ليولوكا أورلاندو، تعزيز ودعم حقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي.

وجاء في بيان حكومي، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عضو البرلمان الأوروبي، أشاد بنضال الشعب الكوردي الطويل من أجل الحقوق والاستقرار، وأكد عمق انخراطه الشخصي على مدى عقود في متابعة القضايا الكوردية ودعم مدينة باليرمو العلني والمتواصل للقضية الكوردية".

وأضاف أن "زيباري استعرض أبرز محطات التقدم الديمقراطي والتطور المؤسسي في إقليم كوردستان، مشيرا إلى أن الإقليم شهد تنظيم ست انتخابات وتشكيل تسع حكومات، إلى جانب سنّ حزمة من القوانين التي تصون حقوق النساء والمكونات والفئات الأكثر هشاشة، كما شدّد على الدور المحوري الذي لعبه الإقليم في هزيمة تنظيم داعش، من خلال إنقاذ آلاف الأسرى الإيزيديين، واستضافة مليوني نازح داخليا، وتقديم تعاون واسع مع الشركاء الدوليين في المجالين الأمني والاستخباراتي".

‎وتطرق أيضا إلى البعد الإنساني لسياسات الإقليم، الذي استقبل على مدى السنوات الأخيرة لاجئين سوريين وإيرانيين وفلسطينيين، موفرا لهم إمكانية الوصول الكامل الى الخدمات رغم عدم انضمام الإقليم رسميا إلى اتفاقية اللاجئين.

وأشار البيان أن "الجانبين تناولا في نقاش معمق أبرز التحديات القائمة والمتصاعدة، بما في ذلك تدخلات الميليشيات المتزايدة، وعدم الاستقرار الإقليمي، والتهديدات المترتبة على العمليات العسكرية عبر الحدود، إلى جانب قضايا تتعلق بالموازنة الاتحادية، وصادرات النفط، والإدارة العامة".

وأكد "التزام حكومة إقليم كوردستان المستمر بترسيخ استقلال القضاء، وإصلاح القطاع الأمني، ودعم مبادرات المصالحة في مرحلة ما بعد النزاع، وهي خطوات وصفها بأنها يمكن أن تشكل نماذج يُحتذى بها لدول مثل سوريا وأوكرانيا وفلسطين"، مجددا "التزام حكومة إقليم كوردستان الراسخ بالحوار، وإصرارها على حماية مكتسباتها الديمقراطية رغم التحديات السياسية والأمنية".

‎وفي ختام الاجتماع، أشاد عضو البرلمان الأوروبي أورلاندو بإقليم كوردستان باعتباره "نموذجا يقدم دروسا للعديد من الدول"، مؤكدا استعداده لدعم الحضور الكوردي داخل البرلمان الأوروبي. كما أعرب عن رغبته في تسهيل التواصل مع مختلف الكتل البرلمانية، وتوفير منصات أوسع لحكومة إقليم كوردستان لعرض أولوياتها وإنجازاتها على الساحة الأوروبية.