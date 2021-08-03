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الاتحاد الأوروبي وفنلندا يؤكدان لنيجيرفان بارزاني التزامهما بتطوير علاقاتهما مع كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-03T13:26:01+0000
الاتحاد الأوروبي وفنلندا يؤكدان لنيجيرفان بارزاني التزامهما بتطوير علاقاتهما مع كوردستان

شفق نيوز/ أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في أربيل وسفير فنلندا في العراق، يوم الثلاثاء، لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، التزامهما بتطوير علاقاتهما مع كوردستان.

وذكر بيان لمكتب بارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس إقليم كوردستان استقبل كلاً من فانسانت غيوم بوبو ممثل الاتحاد الأوروبي في أربيل، وفيسا هاككينن سفير فنلندا في العراق، واللذين زاراه للوداع بعد انتهاء مهامهما"، مضيفا "خلال اللقاءين، وإلى جانب توديعهما، عبر الرئيس نيجيرفان بارزاني عن الشكر والتقدير لأعمالهما في إقليم كوردستان والعراق وبارك لهما، راجياً لهما النجاح في مهامهما الجديدة".

من جانبهما، شكر ممثل الاتحاد الأوروبي في أربيل وسفير فنلندا في العراق، الرئيس بارزاني والجهات المعنية في إقليم كوردستان على "المساعدة والدعم اللذين تلقياه في اثناء اداء مهامهما، مشددين على التزام الاتحاد الأوروبي وفنلندا بتطوير علاقاتهما مع إقليم كوردستان".

وفي لقائه مع ممثل الاتحاد الأوروبي في أربيل، أكد بارزاني على "التزام إقليم كوردستان بحماية حقوق الإنسان والحريات وحرية التعبير وتحسين أداء المحاكم والسلطة القضائية ورأى ضرورة استفادة إقليم كوردستان من خبرات الاتحاد الأوروبي في هذا المجال".

وشغلت مناقشة تفشي فايروس كورونا والصنف المتحور المعروف بدلتا كورونا، أوضاع إقليم كوردستان، أخطار الإرهاب وتهديدات داعش، دور دول أوروبا وفنلندا في إقليم كوردستان والعراق محاور أخرى من اللقائین، وفقا للبيان.

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