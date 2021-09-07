الاتحاد الأوروبي: إقليم كوردستان عامل استقرار في المنطقة وسنواصل دعمه

شفق نيوز/ اعتبر نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ومسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الثلاثاء، بأن إقليم كوردستان عامل استقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الإقليم.

جاء ذلك خلال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني للمسؤول الأوروبي في أربيل، وفق بيان صادر عن حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

وأشار بوريل، خلال اللقاء، إلى "أهمية موقع إقليم كوردستان كعامل للاستقرار في المنطقة، فضلاً عن مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي وتنسيقه مع إقليم كوردستان ولا سيما في الحرب ضد الإرهاب".

من جانبه، وجّه بارزاني شكره للاتحاد الأوروبي على موقفه الداعم لإقليم كوردستان، وأكد على "أهمية دور فرق الاتحاد الأوروبي الخاصة بمراقبة الانتخابات العراقية المقبلة، وخصوصاً في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم (المناطق المتنازع عليها)، وذلك لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن حقوق مختلف المكونات العراقية وتحقق تطلعاتها".

وشدد رئيس الحكومة على "ضرورة تنفيذ الدستور العراقي، وأن تكون المساواة والعدالة والشراكة الحقيقية أساساً لحكومة رشيدة في العراق".

وأفاد البيان بأن الاجتماع تناول كذلك سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إقليم كوردستان والاتحاد الأوروبي، إلى جانب مناقشة الإصلاحات في الكابينة الوزارية التاسعة، والعلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ووضع النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان.