الاتحاد الأوروبي قلق من أحكام قضائية صادرة بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى العراق، يوم الاثنين، عن قلقها تجاه القرار الذي اتخذته مؤخرًا محكمة التمييز في إقليم كوردستان بالإبقاء على حكم السجن ضد خمسة صحفيين ونشطاء.

وقالت البعثة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حرية التعبير وحرية الصحافة وكذلك حق الحصول على محاكمة عادلة هي مكونات أساسية للمجتمعات الديمقراطية، لتمكين المؤسسات الشفافة والخاضعة للمساءلة والحوكمة الرشيدة".

وأضافت أن "هذا الحكم القضائي يؤثر سلبيًا على الفضاء المتاح للأصوات المعارضة في إقليم كوردستان العراق بالإضافة الى قدرة اعضاء الصحافة على أداء عملهم دون الخوف من القصاص او القيود التعسفية".

وأشارت إلى أن "بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى العراق تلاحظ كذلك بقلقٍ الإشارات التي وردت في الحكم الصادر الى وجود اتصالاتٍ بين المتهمين وسفاراتٍ أجنبية، ومن ضمنها القنصلية الألمانية العامة في أربيل، وتنوه الى ان التحاور المنتظم مع المجتمع المدني هو جزء لا يتجزأ من عمل الممثليات الدبلوماسية في جميع أرجاء العالم".

ودعت البعثة، حكومة إقليم كوردستان، إلى "الوفاء التام بالتزاماتها في مجال حقوق الانسان، ويشمل هذا حق الحصول على محاكمة عادلة وإجراءات قانونية واجبة، وضمان التمتع الكامل بحرية التعبير وحرية الصحافة".