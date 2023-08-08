الاتحاد الإسلامي يأمل تشكيل حكومة كوردستان المقبلة بالاعتماد على "أصوات المعارضة"

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، يوم الثلاثاء، اعداد مشروع للمشاركة في انتخابات برلمان كوردستان المقبلة يستهدف جمع ما اسماه "الاصوات المعارضة" للظفر باكبر عدد من المقاعد في البرلمان وتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال مسؤول المجلس التنفيذي للاتحاد الاسلامي صلاح الدين بابكر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن قوله، إن "حزبه استعد لانتخابات برلمان كوردستان المقبلة بتشكيل قائمة تحت عنوان "الاطار الوطني للاصوات المحتجة".

وأضاف ان "المشروع يهدف الى جمع كل الاصوات المحتجة في اقليم كوردستان في اطار وطني من اجل المشاركة في الانتخابات، متأملا الحصول على اكبر عدد من الاصوات بما يتيح لهم اجراء تغيير جذري في الاقليم عن طريق البرلمان بشكل يشمل التغيير كيفية ادارة السلطة في اقليم كوردستان".

وتابع بابكر، أن "هذا الهدف يتحقق من خلال قيام الشعب الكوردستاني بمنح الاصوات اللازمة التي تمكن هذه الجبهة من تشكيل حكومة الاقليم المقبلة" على حد قوله.

وأصدر رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، مرسوماً إقليمياً يقضي بإجراء انتخابات برلمان كوردستان في دورته السادسة بتاريخ 25 من شهر شباط من العام 2024.

ورحب مبعوثون دبلوماسيون في أربيل وبغداد بإعلان نيجيرفان بارزاني موعد إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم، وأعربوا عن دعمهم لإجراء "انتخابات حرة ونزيهة وشفافة".

ودعوا القوى السياسية في إقليم كوردستان إلى الالتزام بالموعد النهائي ليوم الاقتراع المحدد بتاريخ 25 من شهر شباط من العام 2024.