الاتحاد الإسلامي الكوردستاني يشيد بحملة الزيدي ضد الفساد ويدعو لحماية الأبرياء

شفق نيوز- أربيل

وجّه الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني، صلاح الدين محمد بهاء الدين، مساء اليوم الاثنين، رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، أشاد فيها بالإجراءات الحكومية لمواجهة الفساد، عادّاً إياها "خطوة شجاعة" و"منعطفاً تاريخياً" في مسار الإصلاح واستعادة هيبة الدولة.

وقال بهاء الدين في رسالته، إن الاتحاد الإسلامي يتابع "بتقدير واعتزاز الخطوات الشجاعة" التي تقودها الحكومة في مواجهة الفساد والمفسدين، مؤكداً أن تلك الخطوات تمثل أساساً مهماً لبناء الدولة على النزاهة والعدالة.

وأضاف أن العراق "يعاني الأمرّين على يد المتلاعبين بالمال العام، والمستخدمين مناصبهم الحكومية لأغراض شخصية ومصالح حزبية"، داعياً إلى أن تسهم هذه الحملة في إعلاء سيادة القانون، وصون استقلال القضاء، وتطبيق العدالة في ملاحقة المتورطين بملفات الفساد.

وشدد الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكوردستاني على ضرورة الحرص على عدم المساس بحقوق الأبرياء، ولا سيما من قد تطالهم اتهامات لا تستند إلى أدلة كافية.

وفجر أمس الأحد، انطلقت حملة اعتقالات طالت مسؤولين سياسيين ونواباً ورجال أعمال ضمن حملة مكافحة الفساد، والتي وصفها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، خلال جلسة مجلس الوزراء، بأنها "المرحلة الأولى" من إجراءات أوسع لاسترداد المال العام، مع تكليف الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات تتعلق بحالات الفساد أو التقصير في مؤسسات الدولة.