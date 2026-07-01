الاتحاد الإسلامي الكوردستاني يدعو للإسراع بتفعيل برلمان الإقليم ويدعم حملة بغداد ضد الفساد

شفق نيوز - السليمانية

دعا رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، مصطفى عبد الله، يوم الأربعاء، إلى الإسراع في إعادة تفعيل برلمان إقليم كوردستان ليمارس دوره الرقابي والتشريعي، معلناً في الوقت ذاته دعم كتلته الحملة المتواصلة لمكافحة الفساد التي أطلقتها الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال عبد الله، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن كتلته تطالب باتخاذ خطوات عاجلة لإعادة تفعيل البرلمان، ليكون "برلماناً قوياً يخدم المواطنين"، مشيراً إلى دعم مبادرة الأمين العام للاتحاد الإسلامي، ومؤكداً عقد اجتماع موسع خلال الأيام المقبلة يضم الأحزاب الممثلة لبحث آليات إنهاء حالة الجمود السياسي.

وأضاف أن الاتحاد الإسلامي يدعم حملة ملاحقة الفاسدين واسترداد المال العام التي تشهدها البلاد، معرباً عن أمله في توسيعها لتشمل المحافظات كافة، مبيناً أن كتلته قدمت عدداً من ملفات الفساد إلى هيئة النزاهة الاتحادية، فضلاً عن تحريك دعاوى قضائية بشأن ثلاثة ملفات أخرى.

وأشار إلى أن محاولات السلطة لإضعاف دور البرلمان ومنع مساءلة الجهات التنفيذية قد نجحت إلى حد كبير، مؤكداً أن كتلته ستواصل أداء دورها الرقابي، لافتاً في السياق ذاته إلى تحريك دعوى قضائية للمطالبة بخفض أسعار البنزين.

ورداً على سؤال بشأن تحركات الاتحاد الإسلامي في ملف تشكيل الحكومة، أوضح عبد الله أن حزبه يمتلك مشروعاً سياسياً يهدف إلى إخراج إقليم كوردستان من أزماته الحالية، نافياً ارتباط هذا المشروع بأي أجندة خارجية، ومؤكداً أن القرار اتُخذ بشكل مستقل داخل المكتب السياسي للحزب.

وختم رئيس الكتلة بالقول إن "السلطة أصبحت غير مكترثة بتجربة إقليم كوردستان وبحياة المواطنين"، داعياً إلى تبني حلول سياسية جادة تنهي حالة الانسداد وتعيد تفعيل المؤسسات الدستورية في الإقليم، على حد تعبيره.